Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Yaptığı Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü

Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Yaptığı Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 7 yaşındaki küçük kız yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.

Korkuteli- Antalya karayolunun ilçe girişinde meydana gelen kazada, Hakkı Cengiz'in (34) kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada başlarında kask bulunmayan sürücü Hakkı Cengiz ile kızı Azra Nur Cengiz yaralandı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Hakkı Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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