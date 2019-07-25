ANTALYA MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan Emrullah A. tutuklandı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan Metin D.'nin 07 LV 773 plakalı motosikleti geçen pazartesi saat 06.00 sıralarında çalındı. Hırsızlık olayının haber verilmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi suretiyle araştırma başlatıldı. Motosiklet aynı günün gecesi Manavgat'ın Edip Sadi Parkı'nda mahalle bekçileri tarafından terk edilmiş olarak bulundu.

Motosiklet üzerinde jandarma tarafından yapılan çalışmada Emrullah A.'ya ait parmak izi tespit edildi. Başka bir suç nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanan ve her hafta imza atan Emrullah A. jandarma tarafından yapılan araştırma ve takip sonucunda Sarılar Mahallesi'nde sokakta yürürken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Emrullah A., savcılığa gönderildi. Motosikleti kendisinin çalmadığını iddia eden Emrullah A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh hukuk hakimliği tarafından tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı çevredeki kameralara anbean yansıdı. Motosikletin bulunduğu binaya doğru yürürken tanınmamak için başına şapka takan Emrullah A. önce motosikleti direksiyon kilidinin olup olmadığını kontrol ediyor. Direksiyon kilidinin olmadığı fark eden Emrullah A. yürüyerek motosikleti sokağa çıkartıp çalıştırıyor. Bu sırada yanına gelen başka bir motosikletliyle birlikte sokaktan ayrılıyor.

Kaynak: DHA