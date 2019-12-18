: Antalya minikler kuşlara yuva yaptı

18.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:29

Minikler kuşlara yuva yaptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar aileleriyle birlikte kuş yuvası yapıp, çam ağaçlarına astı.

Kumluca Yörük Türkmen Derneği üyeleri çocukları ve eğiticileri, ilçedeki bir kafede buluşarak kahvaltı yaptı. Ardından Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Tepe'ye giden çocuklar, aileleri ve eğiticiler çam ağaçlarına kuş yuvası astı. Etkinliğe engelli Ayşe Melek Başaran ve Yörük Türkmen Derneği üyesi olan ailesi de katıldı.

Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, Derneğimizin aileleri ve çocuklarıyla beraber bugün buradayız. Çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Doğamızı sevelim koruyalım. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvan sevgisi olmayan çocuğumuzda insan sevgisi olmaz. Buradan yola çıktık. Orman İşletme Müdürlüğümüze rica ettik. Dernek üyemiz ve velimiz Tahsin Gök beyefendi bu konuyu Orman İşletme'ye taşıdı. Onlar da çok sağ olsun bize çok büyük destek verdi. 35 kuş yuvası aldık. Onları boyadık ve çocuklarımızın isimlerini yazdık. Bugün buraya ailecek toplandık geldik dedi.

Yörük Türkmen Derneği Üyesi ve öğrenci velisi Tahsin Gök, Hocamız kuş yuvası istedi. Böyle bir düşünce geldi aklıma. Öğretmenimizin de dediği gibi hayvan sevgisi olmayan çocukta insan sevgisi olmaz. Bundan dolayı çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamayı öneriyorum, bütün ailelere. Hocamıza da bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi

Kış geldi. Kuşlarımızın üşümemesi için bu duyarlılığı gösterenlere, bu fikri yürütenlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da çok küçük yaşta bu duyarlılığa sahip olması ve aşılanması için teşekkür ediyorum.

Kaynak: DHA

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