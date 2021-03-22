ANTALYA Minik öğrenciler okullarını çiçeklendirdi

Minik öğrenciler okullarını çiçeklendirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toros İlkokulu öğrencileri 'Yaşayan Doğa' projesiyle geri dönüşümlü materyalleri kullanarak okulu çiçeklerle donattı.

Farklı ülkelerdeki öğretmenlerin ortak bir konu üzerinde proje üreterek, öğrencilerinin farklı alanlardaki becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli Avrupa ülkeleri arasında uygulanan e-Twinning faaliyetleri kapsamında, Manavgat Toros İlkokulu öğrencileri, öğretmenler Ebru Güngör, Gülşen Tan ve Ayşe Gültekin Özcan koordinasyonunda 'Yaşayan Doğa' projesi hazırladı. Kullanılmış oto lastiklerini boyayarak onlardan saksı yapan minik öğrenciler, hazırlanan saksıların içine doldurulan toprağa uzun yıllar hayatta kalabilecek çiçekler ekti. Aynı zamanda okulun bahçe teline de çeşitli plastik şişelerden küçük saksılar hazırlayan öğrenciler, saksıları rengarenk çiçeklerle donattı.

Son yıllarda ağaçlar ve suyun kıymetinin öne çıkması nedeniyle doğanın korunmasının toplumlar tarafından daha iyi bir şekilde anlaşıldığını ifade eden Manavgat Toros İlkokulu öğretmeni ve proje sorumlusu Ebru Güngör, bu bilincin öğrenciler arasında da gelişmesi için 'Yaşayan Doğa' projesine dahil olduklarını söyledi. Romanya ve İspanya'dan farklı okullar ile Türkiye'den 8 okulun iştirak ettiği proje ile öğrencilere doğanın korunması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Güngör, "Bunu çocuklarımıza da nasıl anlatabiliriz diye düşündük, bunu da bir proje çerçevesinde, yaşatarak anlatabiliriz diye düşündük. Böylece yaşayan doğa projesini kurmuş olduk. Çocuklar bu işi çok sevdi, doğayı çok sevdi, tohum topları yaptı, fidanlar yetiştirdi ve o fidanları ve filizleri bahçemize diktik. Kısaca okulumuzda çiçeklendirme yapmış olduk. Kendileri toprağı elledi, tohumları ekti ve çiçekleri suladı. Geri dönüşüm malzemelerini boyadılar, her şeyi kendileri yaparak emek harcadılar. Bizzat kendileri katıldığı için biz emek verilince kıymeti bilinir düşüncesiyle yaptıkları çalışmaların korunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Kemal Tuğra Özbek, yaşayan doğa projesiyle atık ürünleri kullanarak okul bahçesine çiçek ektiklerini söylerken, Ayda Öztürk de "Şimdi çiçeklerimizi diktik. Bu çiçekler büyüyünce okulumuz güzelleşecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı