ANTALYA Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajı Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajıANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 yaşındaki Miraç Erdoğan, dedesinin yönetici olduğu binanın girişine 'Evde kalın' mesajlı bir resim yaparak astı.

Minik Miraç'tan 'evde kalın' mesajı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 yaşındaki Miraç Erdoğan, dedesinin yönetici olduğu binanın girişine 'Evde kalın' mesajlı bir resim yaparak astı. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Selahattin Yaman Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin sakinleri, ülkenin her yerinde olduğu gibi kendilerini koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapattı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki 44 dairelik bir binada oturanlar da evden çıkmayıp, kendi karantinalarını oluşturdu. Binanın girişine de yönetici 60 yaşındaki Feyzullah Erdoğan, tedbir amaçlı bir yazı asarken, torunu Miraç Erdoğan'ın aklına bir fikir geldi ve dedesinin astığı yazının altına bir resim çizdi. MİNİK MİRAÇ'TAN 'EVDE KALIN' MESAJI

Mahmutlar 50'nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'nda okuyan Miraç Erdoğan, "Evde kal, evde hayat var" yazısıyla çizdiği resimle binada oturanlara ve sokaktan geçenler mesaj vermek istediğini ifade etti. Miraç Erdoğan, dedesinin hazırladığı uyarı metnini gördüğü esnada aklına böyle bir fikir geldiğini ve güzel olabileceğini düşündüğü için bunu yaptığını söyledi.

APARTMAN SAKİNLERİNE TATLI MESAJ 5 yıldır apartmanın yöneticiliğini yapan Feyzullah Erdoğan da herkesin bu kötü günlerde daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederken, torununun yaptığı resimle daha güzel bir mesaj verebileceklerini düşündüğünü söyledi. Erdoğan, "Bir apartman yöneticisi olarak apartmanımızın güvenliği için temas olmadan, burada oturmayan yabancıların girmemesi için böyle yaptık. Torunum da bu resmi kendi çizdi. Sadece yönetici olarak ben bu yazıyı yazdım" diye konuştu.

Kaynak: DHA