ANTALYA MİAMİ DEĞİL, ANTALYA'DA BİR PLAJ
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ANTALYA MİAMİ DEĞİL, ANTALYA'DA BİR PLAJ

Antalya'nın hizmete giren bir plaj işletmesi, beyaz kumlarla kaplı alanı, denize sıfır noktada bulunan salıncaklı havuzu ve salıncağıyla dikkati çekiyor.

ANTALYA MİAMİ DEĞİL, ANTALYA'DA BİR PLAJ
22.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:40

Antalya'nın hizmete giren bir plaj işletmesi, beyaz kumlarla kaplı alanı, denize sıfır noktada bulunan salıncaklı havuzu ve salıncağıyla dikkati çekiyor.

Antalya'nın turistik bölgesi Lara'da bulunan Örnekköy Plajları, yeni konseptli bir işletmeye ev sahipliği yapıyor. Plajın üst bölgesinde hazırlanan bölümü beyaz ince kumla kaplatan işletme yönetimi, 'infinity havuzu' adını verdikleri dinlenme havuzunda da salıncaklı konsept hazırladı. Plaja gelen tatilciler, salıncaklarda fotoğraf çektiriyor beyaz kumların üzerinde yürüyerek negatif enerji atıyor. Sahil ve iskele bölümünde ise denize girip güneşlenmek isteyenler şezlongları dolduruyor. Beyaz kum ile infinity havuzunun buluştuğu nokta ise deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte olmasıyla 'sonsuzluk havuzu' olarak adlandırılan manzarayı sunuyor. Fotoğraf açılarına göre salıncakta sallanan tatilciler, denizin üzerinde sallanıyor görünümünü fotoğraf karelerine sığdırıyor.

İşletmenin mimari projesini çizdirirken palmiyeleriyle, kum ve havuzuyla Miami konseptini düşündüklerini söyleyen plajın işletme ortağı Mehmet Manavoğlu, "Plajımızın her yani palmiyelerle çevrili. Relaks alanını sahilden yukarıda kurduk ve her yanını beyaz kumla kapladık. Aynı zamanda bu bölümdeki havuzda da misafirlerin salıncağa binerek fotoğraf çektirebilecekleri bir alan yarattık. Antalyalılar konsepte tam not verdi. Açıldığımız günden bu yana sosyal medyada bir numarayız. Bu da doğru iş yaptığımızı gösteriyor" dedi.

Arkadaşıyla birlikte beyaz kum ile oynayan ardından havuza girerek salıncakta sallanan Yağmur Bulut, atmosfere hayran kaldığını söyledi. Beyaz kumun insan üzerindeki negatif enerjiyi aldığını belirten Bulut, "Kuma çıplak ayakla bastığımda yumuşaklığını hissetmemek mümkün değil. Çocuklar gibi kumla uzun süre oynadım. Beni çok eğlendirdi. Salıncakta ise sosyal medyam için birçok fotoğraf çektim. Çok farklı bir yer olmuş" dedi.

Köpeğiyle plaja gelen İrem Tekelioğlu da salıncakta uzun süre oturup manzaranın tadını çıkardı. Antalya'da birçok plaja gittiğini fakat beyaz kumları ve havuzuyla kendisini farklı bir yerde hissettiğini belirten Tekelioğlu, "Palmiyelerin altında, beyaz kumların üzerinde kendimi Miami'de hissettim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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