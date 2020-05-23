ANTALYA Mezarlıklarda sessizlik Mezarlıklarda sessizlikAntalya'da her bayram öncesi yoğunluk yaşanan mezarlıklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram sessiz kaldı.

Mezarlıklarda sessizlik

Antalya'da her bayram öncesi yoğunluk yaşanan mezarlıklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram sessiz kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram öncesi yapılan mezarlık ziyaretleri bu bayram yapılamadı. Her bayram öncesi ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde sessizlik hakim. Şehitlikteki mezarlara sabah saatlerinde gelen askeri erkan tarafından karanfil bırakıldı. Şehitlikte görevli bir er ise mezarlığı temizledi ve çiçeklerini suladı.

Bayramın ilk günü şehit yakınları, mezarlıklardaki şehit mezarlarını ziyaret edebilecek. Valilik, aracı olmayan şehit yakınlarına ulaşım desteği verecek.

Kaynak: DHA