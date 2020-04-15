ANTALYA Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı
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Koronavirüs, Antalya, Güncel

ANTALYA Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldıAntalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle mezarlıklarda alınan önlemler sıkılaştırıldı.

15.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:10
ANTALYA Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Antalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle mezarlıklarda alınan önlemler sıkılaştırıldı. Önce ateşi ölçülen, ardından dezenfektan tünelinden geçenlere bir de görevliler tarafından hoparlörlerden koronavirüse karşı alınan önlemler anlatılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı yerleşkesinde yer alan Büyükşehir Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde, koronavirüs önlemleri artırıldı. Müdürlükte görevli 365 personelin tamamına maske, eldiven takma zorunluluğu getirildi. Mezarlık yerleşkesinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek bariyerler oluşturuldu. Bariyerlerde görevli personel, mezarlığa gelen vatandaşların ateşini ölçtükten sonra onları dezenfeksiyon ünitesine yönlendiriyor. Buradan geçen ve mezarlıktaki işlemini bitiren vatandaş, yine aynı üniteden geçerek mezarlıktan ayrılıyor.

Gasilhaneye gelen cenazeler ise bekletilmeden ve namaz saatleri gözetilmeden defin işlemine tabi tutuluyor. Önlemler kapsamında işlemleri yürütmek için içeriye cenaze sahibinin birinci derece yakınlarından birkaçı alınıyor. Cenazeler evlere 'helallik' için gönderilmiyor. Cenaze namazları mezarlık içinde kılınırken, mahalle camilerinde cenaze namazına izin verilmiyor.

Uncalı mezarlığı yerleşkesinde kılınan her cenaze namazı öncesinde ise hoparlörden şu anons yapılıyor:

"Değerli cemaatimizin dikkatine. Ülkemizde yayılan koronavirüs hastalığı nedeniyle alınmış olan tüm tedbirlere uyarılmadan uyalım. Cenazelerimizi vakit namazına bekletmeksizin defin işlemlerini gerçekleştirelim. Aranızdaki mesafe aralığını 2-3 metre olacak şekilde ayarlayalım. Toplu bulunulan alanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışalım. Birbirimizle fiziki temasta bulunmaktan kaçınalım. Birbirimizle mümkün olduğunca taziyeleşmekten kaçınalım. Cenaze defin işlemlerini mümkün olduğunca erken gerçekleştirelim. Cenaze namazlarını kılarken aradaki mesafe boşluğunu koruyalım."

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 188 hattının aranmasının ardından cenazeyi bulunduğu hastaneden alarak Uncalı Şehir Mezarlığı'na getirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Burada kayıt işlemleri yapıldıktan sonra gasilhanedeki hocalarımız ve diğer personelimiz, güvenlikleri açısından yeterli önleyici tedbirleri aldıktan sonra cenazeyi defnedilecek mezarlığa götürüyor. Cenaze yakınlarını mümkün olduğunca gasilhanelerden uzak tutuyoruz. Bu alanları izole ederek daha hijyenik bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışan personelimizin de güvenliğini düşünerek, bariyerler oluşturduk. Bu bariyerlerden geçen herkesin ateşini ölçüyoruz. Ateşi ölçülen kişi kurduğumuz dezenfektan tünelinden geçerek gasilhane ve yönetim binasına ulaşıyor. Çıkışta da dezenfektan tünelini kullandırıyoruz. Koronavirüslü hastalarda da hastane yönetimi ile temasa geçerek, gerekli önlemlerle defin işlemlerini yapıyoruz. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki vefat eden koronavirüslü vatandaşlarımıza bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Sadece yıkama ve defin esnasında personelimiz tam teşekküllü önlemle görevini yapıyor."

ANTALYA Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Kaynak: DHA

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