03.11.2019 13:54

Antalya Mevlevihanesi'nde Sema ayini şerifi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sema Topluluğunca gerçekleştirilen semaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ögke, her ayın son cuma akşamlarında Antalya Mevlevihanesi'nde düzenli olarak sema töreni icra edileceğini belirtti.

Bu kapsamda ney, tezhip, Kur'an-ı Kerim kursları, tasavvuf musikisi fasılları ve tefsir derslerinin yoğun bir katılımla yürütüldüğünü aktaran Ögke, ayrıca davet ettikleri ilim ve fikir insanlarını Antalyalılarla buluşturduklarını ifade etti.

Antalyalıları düzenlenen programlara davet eden Ögke, etkinliklere destek veren paydaş kurumlara ve yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA