24.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:58

Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi düzenlendi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde "Geleceğim Mesleğim" temalı zirve gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu, artık mesleki eğitim meselesinin çok acil memleket meselesi haline geldiğini, binlerce işletmenin nitelikli çalışan aradığını belirtti.

"Biz ne olursa olsun üniversite mezunu olalım sonra da birileri bize iş bulsun" anlayışıyla devam edilemeyeceğini dile getiren Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın ilk 100 günlük programında, endüstri 4.0 kapsamında mesleki eğitimin yeniden değerlendirilmesiyle ilgili bir haber vardı. Bu yaptığımız çalışmalar Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefe gitmek için yapılan çalışmalardır. Dünya, teknoloji gelişiyor hayatımıza daha çok dijital endüstri giriyor. Bugün yaptığımız birçok işi makineler yapacak. Makineler kendi arasında internet üzerinde konuşuyor, anlaşıyor ve iş üretiyorlar." ifadelerini kullandı.

Çocukları ve eğitimi çağa göre revize etmek gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, çocukların ilgi ve yeteneklerinin veliler tarafından tespit edilmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, stantları gezdi.

Kaynak: AA