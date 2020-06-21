ANTALYA Mesire alanlarında pazar yoğunluğu
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ANTALYA Mesire alanlarında pazar yoğunluğu

Mesire alanlarında pazar yoğunluğuANTALYA'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler mesire alanları ve plajları doldurdu.

21.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:34

Mesire alanlarında pazar yoğunluğu

ANTALYA'da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler mesire alanları ve plajları doldurdu. Araç yoğunluğunun yaşandığı mesire alanlarında fiziki mesafe kuralına uyulduğu görülürken, vatandaşlar tüm uyarılara rağmen maske takmadı.

Normalleşme süreciyle birlikte 3 ay sonra açılan plajlarda ve mesire alanlarındaki yoğunluk devam ediyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, hem piknik yapmak hem de denize girmek için Antalya-Kemer yolu üzerindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Topçam Mesire alanına akın etti. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu mesire alanı, öğle saatlerinde tamamen doldu.

300 aracın, 1500 kişinin giriş yaptığı alanda park yeri kalmayınca vatandaşlar araçlarını yol üzerindeki ağaçların altına park etti. Alan içerisindeki piknikçilerin mesafe kuralına uyduğu görülürken, görevliler tarafından yapılan tüm uyarı ve anonslara rağmen çoğu kişinin maske takmadığı görüldü. Plaj kısmında bulunan ve tedbirler kapsamında yeniden düzenlenen duş bölümleri ise 30 dakikada bir dezenfekte ediliyor.

Denizden çıkan Cavit Koşun, 'Suyun içerisinde olduğumuz için maske yok. Sahile çıktığımızda takıyoruz. Sosyal mesafeye de dikkat etmeye çalışıyoruz. Hava ve deniz suyu çok güzel. Hafta sonunu burada değerlendirdik" dedi. Gurbet Uzuner, "Maske ve fiziki mesafe kuralına birçok kişi dikkat etmiyor. Maskemi çantama koyup denize geldim. Denizden çıkınca tekrar takacağım. Çoğu kişinin maske kuralına uymadığını gördüm" diye konuştu.

ANTALYA Mesire alanlarında pazar yoğunluğu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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