ANTALYA Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğuANTALYA'da sıcak hava ve yüzde 75'leri gören yüksek nemden bunalan vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.

Mesire alanı girişinde 2 kilometrelik piknik kuyruğu

ANTALYA'da sıcak hava ve yüzde 75'leri gören yüksek nemden bunalan vatandaşlar mesire alanlarına akın etti. Topçam Mesire Alanı önünde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 1 saatte 300 aracın girdiği mesire alanı tamamen doldu.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri ve tatilciler, piknik yapmak için mesire alanlarına akın etti. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 75'leri gördüğü kentte, Antalya-Kemer karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Topçam Mesire Alanı'na gitmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde giriş kapısı önünde sıra oldu. Saat 08.00'de açılan mesire alanında önceden yer bulmak için saat 06.00'da 4 araç giriş kapısına gelerek beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri saat 06.30'da araçların sıra olduğunu işletme yönetimine bildirince açılış saati de öne çekildi. Saat 07.00'de araçları içeri almak için görevliler ateş ölçerle tek tek ölçüm yaptı. Ateşi 38 ve üzeri olanlar içeri alınmadı.

1 SAATTE 300 ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Otomobil ve kamyonetlerin giriş ücreti 25, yaya girişin 9 lira olduğu mesire alanı giriş kapısından 2 kilometrelik mesafe boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu havadan da görüntülenirken, ilk 20 dakikada mesire alanına 150 araç alındı. 1 saatlik süre içinde 300 araç kapasiteli mesire alanı tamamen dolarken içeri alınmayanlar ise geri döndü. Saat 07.00'de kapılarını açan ve 08.00'de tamamen dolan mesire alanında vatandaşlar hem piknik yapıp hem de denize girebiliyor. Fiziki mesafe kurallarına göre düzenlenen alanda banklar arasında en az 5 metrelik boşluklar bulunuyor.

Mesire alanına yalnızca Antalya'dan değil, çevre illerden gelenlerin de olduğu dikkati çekti. Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Manisa, Uşak'tan gelenlerin de mesire alanına giriş yaptığı görüldü. Uzun kuyruğun ardından içeri giren vatandaşlar ise kuyruğun beklemeye değdiğini, çok beklemeden hızlı bir şekilde içeri girebildiklerini söyledi. İşletme yönetimi ise tüm kuralları uygulayarak vatandaşları içeri alıp sağlığı ön planda tutan bir hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: DHA