ANTALYA Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi
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ANTALYA Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi

10.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:27

Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dediAntalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğarak öldüren Cüneyt Akyol'un yanı sıra 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğarak öldüren Cüneyt Akyol'un yanı sıra 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Akyol gazetecilerin "Mervenur'u neden öldürdün" sorusuna, "Sonra gelin anlatayım" karşılığını verdi.

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın, geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol ile F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü. Bugün sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın da gözaltına alındı.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Cüneyt Akyol, tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ

Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu kaydedildi.

'SONRA GELİN ANLATAYIM'

Cüneyt Akyol'un yanı sıra 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cüneyt Akyol, gazetecilerin "Mervenur'u neden öldürdün" sorusuna, "Sonra gelin anlatayım" karşılığını verdi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çelik yelek giydirildiği dikkati çekti.

ANTALYA Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi
ANTALYA Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi
ANTALYA Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi
ANTALYA Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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