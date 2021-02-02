Antalya-Mersin kara yolunda yarın çalışma yapılacak

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Antalya-Mersin kara yolunun yamaçtan kopan kaya parçalarının imha edilmesi için yarın trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Antalya-Mersin kara yolunun yamaçtan kopan kaya parçalarının imha edilmesi için yarın trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Ocak'ta Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yolunun 53'üncü kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düştüğünü anımsattı.

Bölgede başlatılan çalışmaların sürdüğünü aktaran Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

"Anamur ile Gazipaşa arasında bulunan Zeytinada-Sazak mevkisinde Karayolları ekiplerimizin yol kenarında bulunan ve heyelan riski taşıyan kayaları imha edebilmesi için yarın saat 06.00 itibarıyla tüm gün yolun trafiğe kapalı olacağı öngörülmektedir. Mersin-Antalya istikametinden yola çıkacak olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum."

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yolunun 53'üncü kilometresinde, 31 Ocak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları yola düşmüştü.

Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapanmış, Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci