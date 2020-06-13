Antalya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı Antalya merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 aylık teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, Antalya ve Konya'nın Beyşehir ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Silah imalathanesine çevrildiği belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 28 tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA