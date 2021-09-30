Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden,23'ü tutuklandı, 12'sine adli kontrol şartı uygulandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden,23'ü tutuklandı, 12'sine adli kontrol şartı uygulandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tomar tomar para çıktı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Antalya yapılanmasında faaliyet gösteren şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan yakınları cezaevinde olanlara örgütten kopmaların engellenmesi amacıyla erzak ve maddi yardımda bulundukları, aranma kaydı olan şahısları hücre evine yerleştirerek illegal yollardan yurtdışına kaçmalarına yardımcı oldukları, himmet ve kurban parası adı altında örgütsel para topladıkları tespit edilen, bu eylemlerini yaparken yabancı uyruklu şahıslar adına GSM hatları kullanan aralarında Antalya sorumluları düzeyinde faaliyet gösteren şahısların da bulunduğu Antalya merkezli; İzmir, Adana, Mersin, Isparta, Hakkari, Şanlıurfa, İstanbul'da 35 şüpheli gözaltına alındı.

35 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 35 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, 6 şüpheliye imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol, 6 şüpheliye de ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan, evlerde yapılan aramada zarf içinde ve çeşitli yerlere gizlenen tomar tomar para, cep telefonları, dizüstü bilgisayar görüntülere yansıdı.

(İHA)

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

 Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

 Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Joe Biden Donald Trump
Magazin Tarkan Esra Erol Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Valentin Rosier Tarkan Gökhan Töre Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Zafer Kurugöl Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:57:35. #1.12#