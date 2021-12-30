Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da polis ekipleri tarafından içki kaçakçılığı yapan şahıslara düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

ISPARTA (İHA) - Antalya'da polis ekipleri tarafından içki kaçakçılığı yapan şahıslara düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Şüphelilerin Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya ve Denizli gibi çevre illere satış yaptıkları tespit edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içki kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya, Denizli gibi çevre illere sahte alkollü içki satışı yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 13 ayrı yakalama eylemine karışan 25 şahsa işlem yapıldı. 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınıp, şahıslara ait araç, depo ve ikametlerde yapılan arama gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ 250 BİN TL

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 623 şişe içime hazır dolu vaziyette sahte bandrollü kaçak/sahte alkollü içki, 295 litre sahte alkol, 508 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin 469 adet alkol yapımında kullanılmak üzere etiket, kapüşon, plastik kelepçe, ısıtıcı vb. malzeme, 12 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 455 adet boş şişe ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden serbest bırakıldı, gözaltında bulunan 7 şahıs ise adli makamlara sevk edildi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 250 bin TL olan 623 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi

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