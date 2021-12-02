Antalya merkezli 3 ilde "hayali konteyner" operasyonunda 2 tutuklama

İnternet sitelerine "satılık konteyner" ilanları verip, taliplilerden farklı hesap numaralarına para havalesi yaptırarak 51 "nitelikli dolandırıcılık" olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet sitelerinden "satılık konteyner" ilanı verip dolandırıcılık yapan kişilere yönelik "hayali konteyner" operasyonunu başlattı.

Konteyner ilanını görüp ilan sahipleriyle iletişime geçen kişilerden ön ödeme altında farklı hesap numaralarına para havalesi yaptırıldığını tespit eden polisler, Antalya merkezde 15, İstanbul, Konya ve Burdur ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 36 olmak üzere 51 dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen M.Ş, Y.H, M.G, K.Y. ve S.E.Z'yi yakaladı.

Şüphelilerin 7 cep telefonu, 10 sim kartı, birer bilgisayar, çetele, çok sayıda banka hesap hareketlerine ait belgeye el konuldu.

Antalya, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin,256 bin 860 lira haksız kazanç elde ederek dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

Olayları M.Ş'nin organize ettiği, Y.H. ve M.G'nin banka hesaplarına para havaleleri yapıldığı, K.Y'ye ait IP numarasının kullanıldığı, Y.H'nin hesabından S.E.Z'nin hesabına para gönderildiği iddia edildi.

Şüpheli K.Y, emniyetteki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden M.Ş. ile M.G, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Y.H. ve S.E.Z. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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