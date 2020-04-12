Antalya, memleketim şarkısıyla balkonlara döküldü
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Şükrü Sözen, Antalya

Antalya, memleketim şarkısıyla balkonlara döküldü

- Antalya, memleketim şarkısıyla balkonlara döküldü Ellerinde Türk bayraklarıyla balkona çıkan Antalyalılar şarkıya eşlik etti Antalya'da sokağa çıkma yasağının ilk akşamında balkonlara çıkan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla memleketim şarkısına eşlik etti.

12.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:46
Antalya, memleketim şarkısıyla balkonlara döküldü

- Antalya, memleketim şarkısıyla balkonlara döküldü

Ellerinde Türk bayraklarıyla balkona çıkan Antalyalılar şarkıya eşlik etti

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma yasağının ilk akşamında balkonlara çıkan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla memleketim şarkısına eşlik etti.

Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı, ilçede vatandaşları balkonlara döktü. Saat 21: 30'da ilçedeki tüm hoparlörlerden aynı anda çalmaya başlayan "Memleketim" şarkısına balkonlardan eşlik eden vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla unutulmaz anlar yaşattılar.

İçinde bulunduğumuz böylesine hassas bir dönemde toplumsal birlikteliğimizi güçlü tutmak amacıyla bu akşam saat 21. 30'da Belediye'mizin merkezi sistem hoparlörlerinden çalacağımız "MEMLEKETİM" şarkısına halkımızın balkonlara çıkmak suretiyle eşlik edelim. Başkan Şükrü Sözen'in " İçinde bulunduğumuz böylesine hassas bir dönemde toplumsal birlikteliğimizi güçlü tutmak amacıyla bu akşam saat 21. 30'da Belediye'mizin merkezi sistem hoparlörlerinden çalacağımız "Memleketim" şarkısına halkımızın balkonlara çıkmak suretiyle eşlik edelim." çağrısına uyan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiler .Belediye hoparlörlerinden organizasyon yapıldı bugün de devam edecek

Antalya, memleketim şarkısıyla balkonlara döküldü

Kaynak: İHA

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