Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor Yüksek kesimlerde karla mücadele dünyaca ünlü sahilde deniz sefası Ekipler 5 metre karla kapanan yolları açarken turistler denize girip güneşlendi Turizmin başkenti Antalya'da Mayıs ayında iki farklı mevsimin görüntüsü aynı gün...

Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor

Yüksek kesimlerde karla mücadele dünyaca ünlü sahilde deniz sefası

Ekipler 5 metre karla kapanan yolları açarken turistler denize girip güneşlendi

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Mayıs ayında iki farklı mevsimin görüntüsü aynı gün kayda geçti. Yüksek kesimlerde ekipler kapanan yolları açmak için 5 metreyi bulan karla mücadele ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili turist akınına uğradı. Sahile gelen turistler sıcak havanın tadını çıkarıp denize girdi.

Turizmin başkenti Antalya'da iki farklı mevsimin görüntüsü bir arada çekildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2-5 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışıyor. Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş'ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için çalışma yaptı. Yaklaşık 15 gün süren çalışmalar ise tamamlanarak göçerlerin yaylaya çıkması için çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin yüksek kesimlerde Mayıs ayında karla mücadelesi devam ederken dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sıcak havayı fırsat bilen turistlerin akınına uğradı. Türkiye'ye farklı ülkelerden gelen turistler, kilometrelerce uzanan sahile gelerek hem güneşin tadını çıkardı hem de 21 derece deniz suyu sıcaklığını fırsat bilip bol bol denize girdi.

Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Aleksandra Ladnaya, "Antalya'yı çok seviyorum. Çok güzel şehir. Ama benim için çok sıcak. Su biraz soğuk. 1 aydır tatilimi Antalya'da yapıyorum. Kemer'e, Kapadokya'ya ve Pamukkale'ye gittim geldim. 2 ay daha burada kalacağım" sözlerine yer verdi.

Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor
Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor
Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor
Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burcu Biricik Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Samet Aybaba Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 03:14:49. #1.15#

title