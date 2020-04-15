ANTALYA MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak
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Manavgat Ticaret Ve Sanayi Odası, 1 Nisan, Güncel

ANTALYA MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak

MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacakMANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan- 1 Temmuz'da kiraya verdikleri özel mülkleri için kira almamayı kararlaştırdı.

15.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:42
ANTALYA MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak

MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan- 1 Temmuz'da kiraya verdikleri özel mülkleri için kira almamayı kararlaştırdı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, "Bunun, toplumun bütün kesimlerinde uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmeci faaliyetlerine ara verdi. Sınırların kapalı olması nedeniyle Manavgat ilçesinde bütün otellerde faaliyetler de geçici süreyle durduruldu. Manavgat'ta iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle MATSO Başkanı Ahmet Boztaş dahil 11 yönetim kurulu üyesiyle meclis başkanı ve hesapları inceleme komisyonu başkanı olmak üzere toplam 13 iş insanı, toplantı yaptı. Toplantıda, kişisel mülkler olan ve kiraya verilen iş yerlerinden 3 aylığına kira alınmaması kararlaştırıldı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan MATSO Başkanı Boztaş, video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri toplantıya meclis başkanı ve hesapları inceleme komisyonu başkanının da dahil olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve meclis başkanımla birlikte 1 Nisan ile 1 Temmuz arasında kiraya verdiğimiz iş yerlerinden kira almayacağız. Bu konuda alacağımızdan vazgeçiyoruz. Sözleşmemizi yapmış, çekini, senedini almış da olsak bu 3 ay zarfından kiracılarımızdan iş yerleri için kira almayacağız. Haziran ayı içerisinde süreci yeniden değerlendirip, temmuzdan sonraki dönemle ilgili yeni kararı haziran ayı içerisinde alacağımız o toplantıda belirleyeceğiz. Bir de turizm sezonu içerisine çekini, senedini vermiş, sözleşmesini yapmış, sözünü vermiş üyelerimiz var ya da kiracılarımız var. Bunlarda şöyle yapıyoruz; 12'ye bölüyoruz o toplam rakamı, 3 aya tekabül eden kısmını almayacağız. Buradan da bir çağrı yapıyoruz. Biz MATSO yönetim kurulu üyeleri olarak kendi özel mülklerimizdeki kiralarımızda bunları yaptık. Bunun toplumun bütün kesimlerinde uygulanmasını talep ediyoruz."

ANTALYA MATSO yönetimi, kiracılarından 3 ay kira almayacak

Kaynak: DHA

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