ANTALYA Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlar
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ANTALYA Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlar

Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlarANTALYA'da bazı kişilerin maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altında taşıdığı görüldü.

23.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:31

Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlar

ANTALYA'da bazı kişilerin maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altında taşıdığı görüldü. Maskelerini takmayan kişilerin, en büyük gerekçesi ise hava sıcaklığı oldu.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından virüsün yayılmasını önlemek için birçok tedbir alındı. Birçok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Vaka sayılarının düşük olduğu Antalya ise maske takma zorunluluğunun olmadığı şehirlerden biri. Ancak kentin en kalabalık noktalarından 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşların çoğunun Bilim Kurulu'nun 'maske takın' uyarısına uymadığı görüldü.

Caddede yaya olarak ilerleyen kişilerin bazıları maskelerini takıp, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarken, bazıların ise maskelerini kollarında, ellerinde veya çene altlarında taşıdıkları görüldü. Bu kişilerin çoğu, maske takmamalarının nedeninin, kentte 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı olduğunu söylüyor.

Maskesi elinde yürüyen Sedat Arslan, "Hava sıcak, bunaldım. Maske yüzümdeyken nefes alamıyorum. Bu nedenle çıkarttım ve elimde taşıyorum. Şimdi takacağım" dedi.

Maskesi çenesi altında olan Handan T., "Şimdi otobüsten indik. O kadar bunaldım ki hava almak için çıkardım. Şimdi takacağım" diye konuştu.

ANTALYA Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlar

Kaynak: DHA

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