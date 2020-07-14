ANTALYA Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik bırakıldı
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ANTALYA Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik bırakıldı

Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik bırakıldı*- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda doğaya 50 keklik bırakıldı.

14.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:32

Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik bırakıldı

*- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda doğaya 50 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Manavgat'ta Toros Dağları kırsalında yaşayan vatandaşların talebi üzerine 50 kekliği doğaya bıraktı. Manavgat Köprüçay Milli Park İşletme Şefi nezaretinde 2 farklı bölgeye erkek ve dişi karışık salınan kekliklerin, kısa sürede sayısının artması bekleniyor.

Keklik salınımına katılan vatandaşlar, önceleri bölgede yoğun şekilde keklik yaşadığını, tarlalara atılan kimyasal gübreler nedeniyle hayvanların öldüğünü söyledi. Abdullah Doru, 'Burada eskiden serçe alayı gibi olan keklik sayımız çok azaldı. Biz istekte bulunduk, yetkililer de sağolsun bizi kırmadı ve bölgemiz için 50 keklik gönderdi. Bunları salarak tekrar bölgemizde keklik popülasyonunu artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ANTALYA Manavgat'ta vatandaş istedi, doğaya 50 keklik bırakıldı

Kaynak: DHA

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