Antalya Manavgat'ta Tatilciler Sahilleri Doldurdu

Manavgat'ta tatilciler sahilleri doldurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilleri doldurdu.

Türkiye'nin yatak kapasitesi en fazla olan Manavgat'ta tatillerini geçiren yerli ve yabancı tatilciler denize akın etti. Denize sıfır 5 yıldızlı otellerin plajlarında yüzen ve güneşlenen turistler tatilin keyfini çıkardı.

Aileler çocuklarıyla birlikte kumdan çeşitli yapılar yaparken, bazı tatilciler de paraşüt ve muz gibi çeşitli su sporları aktiviteleri yaparak eğlendi.