ANTALYA Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonuANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeğiyle 168 tabanca mermisi ele geçirildi.

Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeğiyle 168 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukapı Mahallesi'nde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Ulukapı Mahallesi'nde ikamet eden B.A.'nın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. B.A.'nın evine dün düzenlenen operasyon sırasında gerçekleştirilen aramada 2 tabanca, 9 mm 168 tabanca mermisi, çeşitli çaplarda 2'si otomatik olmak üzere 4 otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA