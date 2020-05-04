ANTALYA Manavgat'ta şiddetli yağış

Manavgat'ta şiddetli yağışANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yan binanın sundurması üzerine devrildi.

Manavgat'ta şiddetli yağış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir evin istinat duvarı yan binanın sundurması üzerine devrildi.

Manavgat'ta saat 21.00 sıralarında gök gürültüsü ve şimşekle başlayan şiddetli yağış bir süre sonra dolu olarak devam etti. Yaklaşık yarım saat gök gürültüsü ve şimşekle etkili olan yağış trafikte olan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle Kırkkavak Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı, yan taraftaki binanın sundurmasının üzerine göçtü. Olayda duvar ve sundurmada maddi hasar meydana gelmedi.

Kaynak: DHA