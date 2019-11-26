Antalya manavgat'ta 'şiddetin arka yüzü' semineri

26.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34

Manavgat'ta 'Şiddetin arka yüzü' semineri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'Şiddetin arka yüzü' semineri düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, psikolog Hayriye Coşar'ın katılımıyla 'Şiddetin arka yüzü' semineri düzenlendi. Semineri, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup izledi. Seminerde şiddete meyilli kişilerin sergiledikleri davranışlar ve profilleri tanıma ve önleme konusunda yapılması gerekenler anlatıldı.

'NE ZAMAN ÇOK SEVDİKLERİMİZE DÜŞMAN OLDUK'

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, insanların hem de en sevdiklerinin birbirine karşı düşmanca davranışlar içerisine girmelerini anlayamadığını belirterek, Biz ne zaman çok sevdiklerimize düşman olduk Ne zaman annelerimize, sevgililerimize, eşlerimize kıyar olduk Biz ne zaman birbirimizin düşmanı olduk Bence şiddetin arka yüzü derken, sadece bu düzeydeki bir bakışta şiddetimizin adresini bulma şansımız yok. Biz çok şeyi birlikte kaybettik. O kadar çok kaybettik ki şimdi kaybettiklerimizi arıyoruz dedi.

'Huma Kuşu' türküsünde sevdiğinin kirpiklerinin ıslanmasına bile razı olmayan bir toplumdan bugünlere gelindiğimizi anlatan Ceylan, Eşimize ne zaman elimiz kalktı, ne zaman döver, söver olduk, ne zaman bu belalar geldi bizi buldu Bütün sıkıntılar üzerimize üzerimize gelirken umursamadık. Önce kendi aramızda kavga ettik. Yani kavga ederek, sonra kavganın alanını öyle küçülttük ki şimdi evimizde birbirimizde kavga eder duruma geldik diye konuştu.

'BAŞKA KAYIPLAR GELİR, EŞİNİZ, ANNENİZ GELMEZ'

Şiddetin kadına yönelmesinin en uç nokta olduğunu anlatan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü

İş, kadına müdahale, kadına baskı, kadına şiddet noktasına gelmişse, bence gelebileceğiniz en son noktaya gelmişsiniz demektir. Artık gideceğiniz hiçbir yer yoktur. Hayat sizi öyle örselemiş, öyle yormuş, öyle yıpratmış ki, canınızdan çok sevdiklerinize gittiniz, sataşmaya başladınız. Şiddetin arka yönünde birbirimizden uzaklaşma var. Şimdi el yordamıyla arıyoruz, benim burada bir oğlum vardı, benim burada bir eşim vardı, benim burada bir karım, kocam vardı diye. Kaybettin kardeşim. Başka kayıplar, mesela maddi, geri gelir; eşiniz gelmez, anneniz gelmez. İnsanlar eşlerini kaybetmeye başlamışlarsa birçok şeyi kaybederler.

ŞİDDET, 4 AYRI KATEGORİDEDİR

'Şiddetin arka yüzü' seminerini veren psikolog Hayriye Koşar da şiddetin, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak 4 ayrı kategoride olduğunu belirtti. Fiziksel şiddetin bir kaba kuvvet olduğunu anlatan Koşar, cinsel şiddetin ise sarkıntılıktan istismara kadar varan yönünün olduğunu belirtti.

Cinsel şiddetin sadece kadınlara yönelmediğini, çocuklara da yapıldığını ve boyutunun çok genişlediğini belirten Koşar, Çocuklarda, 18 yaşının altında herhangi bir bireyde irade aranmaz. Bu tartışmaya açık bir konu tabii ki de değil. Fakat onun haricinde bireyin iradesi dışında cinsel içerikli fotoğraf, video ve benzeri herhangi bir şeyin bireye zorla izlettirilmesi de birer cinsel şiddettir aslında dedi.

Psikolojik ve ekonomik şiddetten de bahseden psikolog Hayriye Koşar, kadınları çalıştırmamanın veya tam tersi kadını isteği dışında çalıştırmaya zorlamanın da ekonomik şiddet olduğunu söyledi.

'KOL KIRILIYOR, YEN İÇİNDE KALIYOR'

Şiddet uygulayan insanların genel özelliklerinin sadist, narsist, pedofil ve zoofil olarak ayrıştırılabildiğini belirten Koşar, bu insanların toplum içerisinde saygın birer birey pozisyonunda olabildiklerini aktardı. Şiddet olayının ortaya çıkamamasının toplumsal yapıyla da ilgili olabileceğini kaydeden Koşar, Bu tablo nasıl açığa çıkmıyor; gerek evde bu muameleyi gören kişi bu konuda kendisinde güç bulamıyor, gerekse sokağa dökülme diye bir tabir var ya onunla henüz karşılaşılmamış oluyor. Yani, kol kırılıyor yen içinde kalıyor. Kalmamaya başladığında zannediyorum, biz de onları tek tek ortaya çıkaracağız gibime geliyor ama şu an bu mümkün değil diye konuştu.

Kaynak: DHA