Antalya Manavgat'ta Orman Yangınında 5 Hektar Zarar Gördü

Manavgat'ta orman yangınında 5 hektar zarar gördü



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangınında 5 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.



Manavgat'a bağlı Bereket Mahallesi Dere mevkiinde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Serik ve Taşağıl orman işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye, dozer ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Sıcak hava ve rüzgarın da etkili olduğu bölgeye tarım alanlarına da sıçrayan yangın yerleşim yerleri ve inşaat halindeki yapılara ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi.



Yangın nedeniyle zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazileriyle birlikte toplam 5 hektar alan zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.



Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, kontrol altına alınan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.