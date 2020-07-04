ANTALYA Manavgat'ta orman yangını Manavgat'ta orman yangını (2) YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi, 15 arazözle müdahale edildi.

Manavgat'ta orman yangını (2) YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde saat 12.00 sıralarında başlayan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi, 15 arazözle müdahale edildi. Yangının iç kısımlarına ise 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde incelediği orman yangını 1.5 saatlik çalışma sonucu büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA