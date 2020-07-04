Antalya Manavgat'ta orman yangını Antalya Manavgat'ta orman yangını (1)Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.

Antalya Manavgat'ta orman yangını (1)

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ın Taşağıl mahallesi Karakaya mevkiinde seralara yakın bölgede bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına havadan uçak ve helikopter, yerden de Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA