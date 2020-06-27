ANTALYA Manavgat'ta orman yangını
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ANTALYA Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangınıAntalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

27.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:10

Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik ormanlık ve 1,5 dönümlük sazlık zarar gördü.

Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde Sorgun Ormanı'nın tarlalarla olan kenarında bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanın kenarında başlayan ve sazlık alana da sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopter, 2 ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 arazöz ve 39 çalışan tarafından müdahale edildi. Yangında 500 metrekarelik ormanlık alan ve 1,5 dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Kısa sürede söndürülen yangının, sigara izmariti sebebiyle çıktığı değerlendirildi.

ANTALYA Manavgat'ta orman yangını

Kaynak: DHA

Manşet

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