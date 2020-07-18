ANTALYA MANAVGAT'TA KAZA 1 YARALI, O ANLAR KAMERADA
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ANTALYA MANAVGAT'TA KAZA 1 YARALI, O ANLAR KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

ANTALYA MANAVGAT'TA KAZA 1 YARALI, O ANLAR KAMERADA
18.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, Osman Üstün'ün kullandığı 07 JS 776 plakalı hafif ticari araç, İlhan Yağız'ın kullandığı 07 AFK 441 plakalı otobüse yandan çarptı. Kazada hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, araçta sıkışan sürücü Osman Üstün, arka kapıdan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman Üstün, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde kavşakta otobüsle hafif ticari aracın çarpıştığı ardından da yaralı sürücünün araçtan kendini dışarı attığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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