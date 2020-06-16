ANTALYA Manavgat'ta kaza 1 yaralı
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ANTALYA Manavgat'ta kaza 1 yaralı

Manavgat'ta kaza: 1 yaralıAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yıldızlı bir otelde satış ve pazarlama müdürü olarak çalışan Hatice Uygun yaralandı.

16.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:19

Manavgat'ta kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yıldızlı bir otelde satış ve pazarlama müdürü olarak çalışan Hatice Uygun yaralandı. Kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 15.00 sıralarında D-400 karayolu Tekandız mevkisinde meydan geldi. Hatice Uygun'un kullandığı 07 LPS 08 plakalı otomobil, Eray Şimşek'in kullandığı 07 LPA 82 plakalı ve kasasında inşaat iskelesi demirleri bulunan kamyonetle çarpıştı. Kamyonette bulunan demirler Hatice Uygun'un kullandığı otomobilin üzerine düştü. Kazada Hatice Uygun yaralanırken, kullandığı otomobil dönüş yapmak için kavşakta bekleyen Mehmet Ali Demir'in kullandığı 07 JU 594 plakalı otomobile de zarar verdi. Kaza sırasında yoldan geçmekte olan bir doktor çift otomobilinde sıkışan Hatice Uygun'a müdahalede bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Hatice Uygun itfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Uygun sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yola dökülen demirler nedeniyle D-400 karayolu Alanya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa geldiği için yavaşlayan kamyonete, Hatice Uygun'un kullandığı otomobilin arkadan çarptığı ve bu sırada kamyonetin kasasında bulunan demirlerinde yola savrulduğu görülüyor.

ANTALYA Manavgat'ta kaza 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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