ANTALYA Manavgat'ta kaçak içki operasyonu

Manavgat'ta kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı alkollü içecek ve bunun yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.İ. tutuklandı.

Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı alkol satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. 30 Temmuz'da Ö.İ.'nin ikametinde, aracında ve depolarına baskın yapan ekipler, 5003 adet orijinal olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 167 bin 646 çeşitli markalara ait alkollü içecek etiketi, 3742 adet boş alkollü içki şişesi, 3956 adet bilyeli alkol şişe kapağı, 99 adet kapaksız boş alkol şişesi, 56 adet TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içki, 66 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 330 litre etil alkol olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 12 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 360 litre etil alkol olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 4 adet sahte TAPDK bandrollü olduğu değerlendirilen alkollü içki, 35 cl'lik sahte TAPDK bandrollü olduğu değerlendirilen yarım dolu alkollü içki, üzerinde çeşme bulunan 200 litrelik boş tank, üzerinde çeşme bulunan 200 litrelik tank içerisinde 20 litre alkollü içki olduğu değerlendirilen sıvı, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 1 adet 5 litrelik bidon içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 1 adet 5 litrelik bidon içerisinde alkollü içki olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 3 adet beyaz renkli plastik kutu içerisinde alkollü içki aroması olduğu değerlendirilen yarım dolu sıvı, 3 adet post makinesi, 1 litrelik şişe içerisinde bulunan alkollü içki olduğu değerlendirilen tam dolu sıvı, 2 adet TAPDK bandrolü bulunmayan yarım dolu alkollü içki ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken hakkında 'Gümrük kaçağı alkol satışı' suçundan adli işlem yapılan Ö.İ., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ö.İ. Manavgat sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Kaynak: DHA