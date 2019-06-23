ANTALYA MANAVGAT'TA GÖREVE BAŞLAYAN ATLI JANDARMAYA TURİST İLGİSİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistlerin yoğun bulunduğu ve araçların girmesi mümkün olmayan bölgelerde atlı jandarma timi göreve başladı. Side Apollon Tapınağı'nda atlı jandarmayı gören turistler fotoğraflarını çekti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle biri kadın 2 binici Manavgat'a geldi. 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.

ÖZÇEKİM ÇEKTİLER

Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı'nda gezen atlı jandarma, turistlerden büyük ilgi gördü. Çocuklar atları severken, turistler bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistler atlı jandarmalarla özçekim çekti. Atlı jandarmanın, turizm sezonunun sonuna kadar Manavgat'ta görevini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: DHA