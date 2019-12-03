: Antalya manavgat'ta engelliler günü kutlandı

03.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:24

Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir eğitim ve mesleki eğitim okulu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, dünyada 1 milyar, Türkiye'de 8 milyon, Manavgat'ta da 23- 25 bin civarında engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Kaymakam Yiğit, Bu bizim gerçeğimiz ve bu gerçekle yaşamak zorundayız. Onları ne kadar topluma kazandırabilirsek, medeniyet ölçümüzün de derecesi ortaya çıkar. Biz medeni bir toplum oluşturma peşindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine çıkmak için uğraşan bir milletiz ve bunun bir tanesi de engellileri topluma kazandırmaktan geçiyor. Onları gizlemek, saklamak değil, onları herkese göstermek ve toplumun içerisinde çalışma hayatında yer almalarını sağlamaktan geçiyor dedi.

Engellilerin problemlerini aşma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Yiğit, Şunu söylemek lazım, insanlara mikrofonu veya kamerayı tuttuğunuzda, çok duyarlı bir şekilde, 'Bu araçları kaldırımlara koymamak lazım, engelliler geçecek buralardan' diye konuşuyor. Ama kendisi muhtemelen aracını kaldırıma, engellilerin geçeceği bir alana park edebiliyor. Maalesef böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz diye konuştu.

Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi'nin görev alanı içinde olan Serik, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde yaşayan engelli vatandaşlar için yılda 35 milyon liraya yakın aylık ödemesi yapıldığını da söyledi.

Özel eğitim ve mesleki eğitim okulunun Müdürü Ali Hakan Öz de Bir arada yaşayıp, birbirimize sarılamıyor, birbirimizi yok sayıyorsak, böyle yaşamanın ne anlamı var. Üstelik, hiçbir şey böyle kesin değilken neden birbirimizle dayanışma içinde olmuyoruz. Onlara farklı bakmaktan vazgeçemiyoruz dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Son bölümde öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan Cumhuriyet dansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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