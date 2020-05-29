ANTALYA Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadı Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perşembe kapalı pazaryerinde kılınan cuma namazı öncesinde imam cemaate sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Manavgat'ta cemaat, pazar yerine sığmadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perşembe kapalı pazaryerinde kılınan cuma namazı öncesinde imam cemaate sosyal mesafe uyarısı yaptı. Cuma namazı için gelen vatandaşlar pazar yerine sığmayıp yola taştı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce camiler ibadete kapatıldı. Ülke genelinde normalleşme sürecinde, cami bahçeleri, okul bahçeleri ve müsait olan alanlarda cemaatle cuma namazı kılınması kararı alındı. Manavgat ilçesinde de cuma namazı, kapalı pazaryerleri, okul ve cami bahçelerinde eda edildi. Manavgat'ın en büyük kapalı pazar yerlerinden perşembe kapalı pazarı da 750 kişilik cemaat için cuma namazına hazırlandı. Cuma namazı kılmak için gelen vatandaşlara Kızılay tarafından maske ve el dezenfektanı, Manavgat Belediyesi tarafından su dağıtıldı.

Pazar yerinde Manavgat Belediyesi tarafından sosyal mesafeye uygun bir şekilde yapılan işaretlemeler sayesinde vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeleri sererek oturdu. Cuma namazından önce imam, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını olduğunu hatırlatarak, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Pazar yerinde 750 kişilik olarak hazırlanan namaz kılma yeri yetmeyince vatandaşlar caddeye taştı. Caddede cuma namazını kılan vatandaşların da sosyal mesafeyi korudukları görüldü. Cuma namazından önce imam okuduğu hutbede, bütün cuma gününün Müslümanlar için bayram günü olduğunu hatırlatarak, Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da bugün aziz milletimize açılıyor, açıldı. İstanbul'un fethinin coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bizleri saf saf huzuruna kabul eden, dizen, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun dedi. İmam hutbede, ayrıca salgın hastalıktan korunmak için sosyal mesafenin önemine işaret ederek, namaz bitiminde de bu mesafenin korunmasını istedi.

Diğer taraftan Manavgat'ta çeşitli camilerde ve namaz kılınan yerlerde cuma namazından önce Kızılay Manavgat Şube Başkanlığı tarafından 2 bin maske ve koruyucu el dezenfektanı dağıtıldı.

Kaynak: DHA