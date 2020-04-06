ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası - Haberler
Manavgat, Türkiye, Güncel

ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası

Manavgat'ta askıda ekmek kampanyasıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir ekmek fırını koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı.

06.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:13

Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir ekmek fırını koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası başlattı.

Türkiye'nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 529 otelde 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ta koronavirüsü salgını nedeniyle sezon açılışı ertelendi. Halihazırda otellerin tamamının kapalı olduğu ilçede sezonun açılışını bekleyen turizm çalışanları ekonomik krizle mücadele etmeye çalışıyor. Hükümetin açıkladığı tedbirlerin yanı sıra işletmeler de kendi imkanlarına göre işsiz kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Manavgat Halk Ekmek Fabrikası, 5 gün önce, askıda ekmek kampanyasıyla ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kapının önünde bir dolap yerleştirip, içine ekmek bırakarak, üzerine de 'İhtiyaç sahipleri ekmek alabilir, ihtiyaç sahipleri için ekmek bırakılabilir' notu astı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören kampanya kapsamında, dolaptan parası olmayanlar ücretsiz şekilde ekmeğini alırken, yardım etmek isteyenler de içeriden ekmek alıp dolaba bırakıyor.

İşletmenin sorumlu müdürü ve aynı zamanda gıda mühendisi olan Mehmet Emin Baydemir, tüm dünyada etkili olan pandemik bir hastalığın Türkiye'de de insanların evlerine kapanmasına yol açtığını vurgulayarak, Gündelik çalışan veya asgari ücretle çalışanların alım gücü düştü. İnsanlar çalışamıyor. Bundan dolayı ceplerinde ekmek alacak paraları yok veya çok az paraları var. Biz de işletme olarak bu şekilde bir kampanya yapmaya karar verdik. İhtiyaç sahipleri, ihtiyaçları miktarınca, kaç tane lazımsa buradan ekmek alabiliyor dedi.

Yaptıkları askıda ekmek kampanyasını gören hayırsever vatandaşların da yardım etmeye başladığını belirten Baydemir, Yardım etmek isteyenler de içeriden ekmek alıp, dolaba bırakarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Salgın nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara yardımcı olmak isteyenler, 'bizim de katkımız bulunsun' diyerek yardımcı oluyor. İster emekleri içeriden kendileri alıp dolaba koyuyor, isterse içeri parasını veriyorlar bizim arkadaşlarımız koyuyor diye konuştu.

Bu salgının kısa bir süre sonra geçeceğine inandığını söyleyen Baydemir, Türk milletinin yardımsever bir toplum olduğunu, askıda ekmek dolabını koyduklarından bu yana sürekli olarak dolu durduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haberler
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi Haberler
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Haberler
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan, gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda...
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden şahıs, kendisini savundu: Bilinçli bir insanım
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Beren Saat Kerem Alışık Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İlaç Polis Nisan
Şu an buradasınız: ANTALYA-Manavgat'ta askıda ekmek kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:27:10. #1.14#
title