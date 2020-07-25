ANTALYA Manavgat'ta 2 trafo yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Manavgat'ta 2 trafo yandı

Manavgat'ta 2 trafo yandıYangınlar büyümeden söndürülürken, vatandaşlar trafoların değiştirilmesini istediYüksek hava sıcaklığı sebebiyle elektrik tüketiminin artması enerji nakil hatlarında aşırı yüklenmeye neden oldu.

25.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:54

Manavgat'ta 2 trafo yandı

Yangınlar büyümeden söndürülürken, vatandaşlar trafoların değiştirilmesini istedi

Yüksek hava sıcaklığı sebebiyle elektrik tüketiminin artması enerji nakil hatlarında aşırı yüklenmeye neden oldu. Doğançam, Seydiler, Aksaz ve Hacı Ali mahallelerindeki enerji nakil hatlarını besleyen trafoda aşırı yüklenme nedeniyle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan vatandaşların arazilerinde zarara neden oldu. Yangınlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.

Mahalle muhtarı Ramazan Özen, mahalledeki trafonun yılda 2- 3 defa arızalandığını belirterek, "Daha önce de yangın oldu. Yangın bu sene daha da büyük oldu. Bu trafo, Doğançam, Seydiler, Hacı Ali, Aksaz mahallelerini beslemektedir. Benim tahminime göre, trafo yetersiz geliyor. Bu trafonun büyütülmesini ve etrafının güvenlik altına alınmasını istiyoruz" dedi. Yanan trafonun yakınında bulunan evin sahibi Fatma Ceylan, "Elektrik kesildi. 'Bom' diye bir şey duyduk. Çocuklar balkona çıktı ve 'anne yangın var' deyince 'hemen itfaiyeyi arayın' dedim. İtfaiyeyi aradık. Trafo daha önce de böyle oldu. Geçen sene patladığında evimde olan bütün eşyalarım zarar gördü. Zararımın telafisi için muhtar dilekçe yazdı ama hiçbir şey çıkmadı. Mahalle halkı yardımcı olarak eşyalarımı aldı" diye konuştu.

Yangını gören Ahmet Ceylan, ses üzerine balkona çıktıklarında trafonun yandığını gördüklerini ve hemen itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

Mahallede yaşayan Mustafa Çelik de "Bir ses duydum, elektrikler kesildi ve burada yangın çıktı. Bu trafo her patlayışında burada yangın çıkar. Bu sene ilk defa oldu ama geçen senelerde sürekli patlıyordu" dedi.

Boztepe Mahallesi'nde de aşırı elektrik tüketimi nedeniyle trafoda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

ANTALYA Manavgat'ta 2 trafo yandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Güncel
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Magazin
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı 3. Sayfa
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak
Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı
Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Gülben Ergen Merve Boluğur Michael Jackson
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Muğla Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: ANTALYA Manavgat'ta 2 trafo yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 17:30:57. #1.15#
title