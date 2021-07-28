Antalya Manavgat Orman Yangını-1

BASIN BÜLTENİ(28. 07. 2021)28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır.

BASIN BÜLTENİ

(28. 07. 2021)

28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır.

Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 1 ekip bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinden, ormana yakın bölgelerdeki evler Jandarma tarafından tahliye edilmiştir.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre