Antalya Manavgat Irmağı'nda Su Yükseldi

Manavgat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu (3)

Manavgat'ta dün geceden bu yana etkili olan yağış ve barajlardan su bırakılması sonucu Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde seyir teraslarının bir bölümü debinin yükselmesi sonucu su altında kaldı. Şelalede bulunan işletmelerin birçoğu kapanırken, açık olan iş yerleri de su baskınına karşı hazırlık yaptı. Yağmura rağmen şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli ve yabancı turist de şelalenin fotoğrafını çekti ve özçekim yaptı.