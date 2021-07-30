Antalya, Manavgat için tek yürek

Antalya, Manavgat için tek yürekManavgat yangında zarar gören vatandaşların ve yangını söndürmek için çalışan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar seferber oldu.

Antalya, Manavgat için tek yürek

Manavgat yangında zarar gören vatandaşların ve yangını söndürmek için çalışan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar seferber oldu. İlk gün 15 kamyon ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Tüm Türkiye Manavgat için seferber olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de Manavgat için bağış merkezleri kurdu. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 829 Sokak'ta bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi bağış merkezine dönüştürüldü.

Ayrıca, 19 ilçede bulunan ATASEM kurs merkezleri ve ilçe hizmet birimleri de ayni yardım kabullerine başladı.

15 KAMYON GÖNDERİLDİ

Yardımların yapıldığı ilk gün 15 kamyon malzeme yangın bölgesine intikal ettirildi. Su, ayran, meşrubat, meyve suyu, süt, giyim eşyası, çocuk bezi, çocuk maması, yanık kremi, hijyen malzemeleri, ağrı kesici, ambalajlı gıda gibi malzemeler afetzedelere ulaştırıldı. Kriz merkezinden su ve meşrubat dışındaki malzemelere daha fazla ihtiyaç olduğu belirtilerek, evi yanan insanlar için en acil malzemelerin kıyafet, gece uyuyabilmeleri için battaniye ve bebek ve hijyen malzemeleri olduğu belirtildi.

YARDIM İÇİN BİLGİ ALIN

Nakdi yardımların kesinlikle kabul edilmediği kriz masasında ayni yardımda bulunmak isteyenlerin 0242 502 09 67 numaralı telefondan bilgi alabilir. Yetkililer, bilgi alınarak yardımda bulunulmasını, böylece yardımların daha yararlı olacağını belirtti.

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Kaynak: Habermetre