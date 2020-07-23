Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini...
Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale ediliyor.
23.07.2020 04:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 05:03
Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale ediliyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA