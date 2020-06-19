ANTALYA MANAVGAT Büyükşehir işçilerinin servis talebi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA MANAVGAT Büyükşehir işçilerinin servis talebi

Büyükşehir işçilerinin servis talebiANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, caddelerin Manavgat Belediyesi'ne devredilmesiyle Antalya'ya gidip gelmeye başlayan işçileri, kaldırılan servislerinin yeniden konulmasını istiyor.

19.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:49

Büyükşehir işçilerinin servis talebi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, caddelerin Manavgat Belediyesi'ne devredilmesiyle Antalya'ya gidip gelmeye başlayan işçileri, kaldırılan servislerinin yeniden konulmasını istiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçen yıl aldığı kararla, Manavgat'ta sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarları, Manavgat Belediyesi'ne devretti. Kararla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi adına çalışan işçiler, Antalya'da çalışmaya başladı. İşçiler servisle Antalya'daki çalışma yerlerine bu şekilde gidip gelmeye başladı.

Önceki gün çalışanlara yapılan tebligatla, servislerin kaldırıldığı ve işçilerin Antalya'daki işyerine kendi imkanları ile gidip gelmeleri gerektiği belirtildi. Antalya'ya gidip gelmenin sorun olmadığını, çalışmaktan kesinlikle şikayet etmediklerini vurgulayan aralarında kadınların da bulunduğu personel, ücretsiz servis olanağının devam etmesini istediklerini kaydetti.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi ofisinde toplanan işçiler, aldıkları maaşın belli olduğunu, bu şekilde olursa maaşlarının büyük kısmının yola gideceğini söyledi. İşçiler adına konuşan Süleyman Sözen, yıllardır Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat Hizmet Biriminde çalıştıklarını belirterek, 5 aydır Antalya'ya servisle gidip geldiklerini anlattı. Önceki gün kendilerine bir tebligat geldiğini ve servis haklarının kaldırılarak kendi imkanlarıyla işe gidip gelmelerinin istendiğini belirten Sözen, şöyle konuştu: "Bizler işçiyiz durumumuz belli. Aldığımız maaş belli. Biz Manavgatlıyız. Manavgat'ta çalışmak istiyoruz. Burada çalışmadık diyelim, Antalya'ya gitmek de sorun değil. 5 aydır gidip geliyoruz zaten. Kimseye de ağız açmadık. Madem Manavgat'ta çalışamıyoruz, tek isteğimiz servis. Bize tekrar servisimiz ayarlansın, Antalya'da yine alnımızın teriyle çalışalım. Hakkını verelim işimizi yapalım. Biz el değiliz, yabancı değiliz. Biz yetkililerden yardım istiyoruz. Biz kendi imkanımızla Antalya'ya gidip gelirsek elimize kalacak para 1000- 1500 lira. Bu parayla nasıl geçineceğiz. Kim bu parayla geçinebilir. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Ricamız bize bir servis ayarlansın. Biz yetkilerin kapısını çalıp rahatsız etmek istemedik. Kendi halimizde derdimizi anlatıp yardım talep etmek istedik. Sesimiz duyulsun istiyoruz."

ANTALYA MANAVGAT Büyükşehir işçilerinin servis talebi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu Haber
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emre Kınay Selda Bağcan Burcu Esmersoy
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: ANTALYA MANAVGAT Büyükşehir işçilerinin servis talebi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:50:50. #1.15#
title