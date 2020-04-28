ANTALYA Mahalle sakinlerinden yol eylemi Mahalle sakinlerinden yol eylemiANTALYA'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri toprak yoldan geçen hafriyat kamyonları nedeniyle sera ve evlerinin tozla dolduğunu belirterek, yolu kapatıp eylem yaptı.

Mahalle sakinlerinden yol eylemi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri toprak yoldan geçen hafriyat kamyonları nedeniyle sera ve evlerinin tozla dolduğunu belirterek, yolu kapatıp eylem yaptı. Yolun asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar, eylemin ardından yolu açtı.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkisinde yaklaşık 4 kilometrelik toprak yoldan geçen hafriyat kamyonlarının sera ve evlerine toz çıkardığını belirterek, duruma tepki gösteren vatandaşlar yolu hafriyat kamyonlarının geçişine kapattı.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Süleyman Yağcı, "3 yıldır burada mahalle sakinleri olarak çile çekiyoruz. Yukarı mahallede bulunan taş ve mermer ocaklarından hafriyat çeken kamyonlar sürekli olarak mahallemizden geçiyor. Bu sırada yolumuz asfalt olmadığı için kamyonların geçişi sırasında kalkan toz evlerimize ve seralarımıza zarar veriyor. Seralardaki mahsullerden yeterli verim alamıyoruz. Biz bu yolun asfalt yapılması için Serik Kaymakamlığına dilekçe verdik. Dilekçemize, Serik Belediyesi'nden Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım imzalı 17.03.2020 tarihli bize gelen yazıda, 'Söz konusu yolun Antalya Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan grup yolu olması nedeniyle idaremizce talep karşılanmamaktadır' diyerek cevap verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni aradık, oradan da yolun Serik Belediyesi'ne ait olduğunu söylediler. Hafriyatçılar arada yolu suluyorlar ama o da çare olmuyor. Şimdi buradan soruyoruz. Bu yol kimin? Bu yolun bir an önce asfalt yapılmasını talep ediyoruz. Tozdan kurtulmak istiyoruz. Bizim burada amacımız sadece yolun yapılmasıdır" dedi.

Hafriyat taşıyan kamyoncular da "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Yolla ilgili bizim yapacağımız bir şey yok. Yetkililerin bir an önce yolu asfaltlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe açarak dağıldı.

Kaynak: DHA