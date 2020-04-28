ANTALYA Mahalle sakinlerinden yol eylemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Mahalle sakinlerinden yol eylemi

Mahalle sakinlerinden yol eylemiANTALYA'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri toprak yoldan geçen hafriyat kamyonları nedeniyle sera ve evlerinin tozla dolduğunu belirterek, yolu kapatıp eylem yaptı.

ANTALYA Mahalle sakinlerinden yol eylemi
28.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:12

Mahalle sakinlerinden yol eylemi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mahalle sakinleri toprak yoldan geçen hafriyat kamyonları nedeniyle sera ve evlerinin tozla dolduğunu belirterek, yolu kapatıp eylem yaptı. Yolun asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar, eylemin ardından yolu açtı.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Alamehmetler mevkisinde yaklaşık 4 kilometrelik toprak yoldan geçen hafriyat kamyonlarının sera ve evlerine toz çıkardığını belirterek, duruma tepki gösteren vatandaşlar yolu hafriyat kamyonlarının geçişine kapattı.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Süleyman Yağcı, "3 yıldır burada mahalle sakinleri olarak çile çekiyoruz. Yukarı mahallede bulunan taş ve mermer ocaklarından hafriyat çeken kamyonlar sürekli olarak mahallemizden geçiyor. Bu sırada yolumuz asfalt olmadığı için kamyonların geçişi sırasında kalkan toz evlerimize ve seralarımıza zarar veriyor. Seralardaki mahsullerden yeterli verim alamıyoruz. Biz bu yolun asfalt yapılması için Serik Kaymakamlığına dilekçe verdik. Dilekçemize, Serik Belediyesi'nden Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım imzalı 17.03.2020 tarihli bize gelen yazıda, 'Söz konusu yolun Antalya Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan grup yolu olması nedeniyle idaremizce talep karşılanmamaktadır' diyerek cevap verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni aradık, oradan da yolun Serik Belediyesi'ne ait olduğunu söylediler. Hafriyatçılar arada yolu suluyorlar ama o da çare olmuyor. Şimdi buradan soruyoruz. Bu yol kimin? Bu yolun bir an önce asfalt yapılmasını talep ediyoruz. Tozdan kurtulmak istiyoruz. Bizim burada amacımız sadece yolun yapılmasıdır" dedi.

Hafriyat taşıyan kamyoncular da "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Yolla ilgili bizim yapacağımız bir şey yok. Yetkililerin bir an önce yolu asfaltlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe açarak dağıldı.

ANTALYA Mahalle sakinlerinden yol eylemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına...
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti kınıyoruz
Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi: İslami değerleri hedef alan zihniyeti...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Yener Bülent Ersoy Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Roberto Carlos Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: ANTALYA Mahalle sakinlerinden yol eylemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:20:45. #1.15#
title