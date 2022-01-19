Antalya maçı ne oldu? sorusu gündem oldu. Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu. Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi? Antalya maçı ne oldu? Antalya maçı ne zaman? Rizespor - Antalyaspor maçı nerede? Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman? İşte detaylar haberimizde..

Antalya maçı ne zaman?sorusunun yanıtı spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Antalya maçı ne oldu? Antalya maçı ne zaman? Rizespor - Antalyaspor maçı nerede? Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman?

ANTALYA MAÇI NE OLDU?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Ancak Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

Antalyaspor açıklaması şu şekilde:

"Çaykur Rizespor ile Fraport TAV Antalyasporumuz arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Karşılaşmanın yeni tarihi ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu kararı ile belirlenecek."

RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına TFF karar verecek.

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