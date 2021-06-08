ANTALYA LİKYA YOLU'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN TUNA DALKILIÇ'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
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ANTALYA LİKYA YOLU'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN TUNA DALKILIÇ'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Finike'ye bağlı Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya Yolu güzergahında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine dün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Finike'ye bağlı Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki tarihi Likya Yolu güzergahında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine dün Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler uçurumda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Bölgeye ulaşan ekipler ölen kişinin Fransa'da yaşayan Tuna Dalkılıç olduğunu belirledi. Tuna Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek, düştüğü belirlendi. Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni JAK timi aracılığıyla bulunduğu yerden yaklaşık 800 metre yukarıdaki yola çıkarıldı. Dalkılıç'ın cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

35 GÜN ÖNCE YÜRÜYÜŞLERE BAŞLAMIŞ

Tuna Dalkılıç'ın Birleşmiş Milletler'de editör olarak görev yaptığı ve iş stresinden kurtulmak için Bodrum'da yaşayan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından ailesinin yanında evden çalışmaya başlayan Tuna Dalkılıç'ın 35 gün önce de Likya Yolu yürüyüşleri ve kamplarına başladığı kaydedildi. Yürüyüşü henüz belirlenemeyen nedenle düşen Tuna Dalkılıç'ın başını kayaya çarptıktan sonra 800 metrelik uçurumdan yuvarlandığı belirlendi.

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYOR

Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç'ın 27 Mayıs'ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu'nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu düştüğü ortaya çıktı.

BABA CENAZEYİ ALMAK İÇİN GELDİ

Tuna Dalkılıç'ın cenazesini almak için babası Selahattin Dalkılıç bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Büyük üzüntü yaşayan Selahattin Dalkılıç, duvara başını dayayıp, gözyaşı döktü. İşlemlerinin ardından Selahattin Dalkılıç'a teslim edilen Tuna Dalkılıç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderildi. Öte yandan Tuna Dalkılıç'ın cep telefonunun halen kayıp olduğu öğrenildi.

ANTALYA LİKYA YOLU'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN TUNA DALKILIÇ'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
ANTALYA LİKYA YOLU'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN TUNA DALKILIÇ'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
ANTALYA LİKYA YOLU'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN TUNA DALKILIÇ'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
ANTALYA LİKYA YOLU'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNAN TUNA DALKILIÇ'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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