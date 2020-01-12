: Antalya libyalı ahmed, ağabeyinin böbreğiyle yeniden doğdu

12.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:27

Libyalı Ahmed, ağabeyinin böbreğiyle yeniden doğdu

LİBYA'nın Sokna kentinde yaşayan böbrek hastası Ahmed Babae (29) yeni yılda Antalya'da yapılan ikinci böbrek nakliyle yeniden doğdu. 9 yıldır kronik böbrek yetmezliği hastası olan ve daha önce Pakistan'da böbrek nakli olan Ahmed Babae, hayatını böbrek bağışında bulunan ağabeyi Elmahde Babae'e (30) borçlu olduğunu söyledi.

Libya'da 20 yaşında kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyalize başlayan Ahmed Babae, böbrek nakli olması gerektiği söylenince yaptığı araştırmalar sonucu nakil olmak için Pakistan'a gitti. Burada canlı vericiden aldığı böbrekle tüm sıkıntılarının sona ereceğini düşünen Babae, nakilden kısa süre sonra organ reddiyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 5 yıl boyunca ilaçlarla hayata tutunmaya çalışan Babae, takılan böbreğin tamamen işlevini yitirmesi üzerine yeniden diyaliz tedavisi görmeye başladı.

AĞABEYİ DONÖR OLDU

Hastalığına çare aramak için tekrar araştırmaya başlayan Babae, bir yakınının tavsiyesi üzerine böbrek nakli olmak için Antalya'ya geldi. Kardeşinin diyalizdeki sıkıntılarını gören ağabey Elmahde Babae, böbreğini vermek için donör oldu. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde yapılan tetkik ve tahliller sonucu ağabeyinin böbreğinin uyumlu olduğu belirlenince ameliyat süreci başladı. 2 Ocak'ta Elmahde Babae'den alınan böbrek, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından yapılan nakille Ahmed Babae, hayata tutundu.

'ÖLÜMÜ YAKINIMDA HİSSETTİM'

Pakistan'da olduğu böbrek nakli ameliyatından sonra durumunun daha da kötüleştiğini anlatan Ahmed Babae, "Diyalize girerken çok daha fazla zorlanmaya başladım. Ölüm artık çok yakındı. Hayatım bitmek üzereydi" dedi.

Bir akrabasının tavsiyesiyle böbrek nakli olmak için Antalya'ya geldiğini söyleyen Babae, bir hafta önce ağabeyinin böbreğiyle yeniden hayata döndüğünü kaydetti. "Çok şükür çok iyiyim" diyen Ahmed Babae, "Ağabeyime ve doktorlarıma bana yeniden hayat verdikleri için teşekkür ediyorum. Sanki yeniden doğdum" diye konuştu.

'YETER Kİ KARDEŞİM İYİ OLSUN, DİĞER BÖBREĞİMİ DE VERİRİM'

Ülkesinde ticaretle uğraşan Elmahde Babae ise tek istediğinin kardeşinin artık diyalize girmemesi olduğunu söyledi. Elmahde Babae, "Yeter ki o diyalize girmesin ben diğer böbreğimi bile veririm. Tek istediğim artık normal hayatına devam edebilmesi" dedi.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN HASTALARA DEVA BULUYORUZ'

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ise Ahmed Babae'nin başarılı bir böbrek nakli ameliyatının ardından dördüncü günde taburcu edildiğini belirtti. Hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Prof.Dr. Demirbaş, "Türkiye'nin artık uluslararası alanda da organ naklinde önemli bir yeri var. Dünyanın dört bir yanından gelen hastaların dertlerine deva buluyoruz. Libya'daki o karmaşanın içinden çıkıp buraya gelen hasta, Antalya'da yeniden hayat buldu. Bu, bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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