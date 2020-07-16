ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi
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ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi

LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisiANTALYA'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan Onur Alperen Yılmaz (14), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın...

16.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:50

LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Türkiye birincilerinden olan Onur Alperen Yılmaz (14), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle görüşmek için talepte bulunduğu, yakın zamanda görüşeceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçları bugün açıklandı. 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı sınavda, soruların tamamına doğru cevap veren 181 öğrenci 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Onur Alperen Yılmaz, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı. Onur Alperen Yılmaz, mutlu ve gururlu olduğunu, çalışmalarının sonucunu verdiğini ve Allah'a şükrettiğini, ileride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANINA SEVGİM ÇOCUKLUĞUMDAN GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinin çocukluğundan başladığını belirten Yılmaz, ideallerini, görüşlerini, politikasını ve düşüncelerini beğendiği için sevgisinin baki olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini ve kendisine bir mektup yazdığını söyleyen Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran tarihinde beni aradılar. İlk başta konuşamadım, ağladım. Nutkum tutuldu. Araya annem girdi, biraz sakinleştim. Heyecanımı yendim. Kendisiyle konuştuğumda buluşmak üzere söz aldım. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımı iletiyorum. Onunla görüşmek istediğimi tekrarlamak istiyorum" diye konuştu. Yılmaz ayrıca Ayasofya hakkında alınan karar dolayısıyla Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Baba Hasan Yılmaz ve anne Ümmü Kozan Yılmaz da sonucu öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını, oğullarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

ANTALYA LGS Türkiye birincisinin Cumhurbaşkanı sevgisi

Kaynak: DHA

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