Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
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Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı

Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fuar 2021 sezonuna katma değer sağlamak ve aktif pazarların ilgililerine motivasyon oluşturmak amacıyla çözüm arayacak.

Fuar 2021 sezonuna katma değer sağlamak ve aktif pazarların ilgililerine motivasyon oluşturmak amacıyla çözüm arayacak. Bin 500' e yakın yurtdışı turizm profesyoneli ve seyahat acentesini 26-27 Nisan 2021 tarihinde Antalya'da ağırlanıyor.

Türkiye'de 'Termal turizm' tanımının altını doldurma hedefiyle yola çıkan Karaderili Şirketler Grubu Antalya Lastminute fuarına Yalova Terma City oteli ile katıldı. Fuarda değerlendirmelerde bulunan Terma City işletme Müdürü Mustafa Hügül, "Termal otellerin de 'lüks tatil ve ekonomik tatil' seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren bir otel geliştirdik, kendiyle yarışır hale gelen bir tesis yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Termal otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn edildi. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Yeni nesil termali gerek yerli, gerekse küresel çapta global acentelerle buluşturmaya geldik" dedi.

Yerli yabacı gençleri termale çekecek

Hügül, "Terma City'yi 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu 2 bin 200 yatak kapasiteli, 20 adet kral dairesi, 6 bin metrekare spa ve kür merkezi, sinema salonları, eğlence kulüpleri, spor salonları inşa eden şirket, sosyal alanlarda donattığı termal otelde bilinenin aksine gençleri ağırlamayı hedefledik. Türkiye'de termal otellerde Avrupa seviyesini yakaladı. Ortadoğu'nun son 4 yıldır keşfettiği termal sularımızı özellikle İskandinavlar çok seviyor. Avrupa' ya Termal otellerimiz şehir içi otelcilik gibi 12 ay boyunca tam sezon hizmeti veriyor. Geçmiş tarihlerde sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan 50 yaş üstü yerli misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdi vücudunu ve sağlığını korumak isteyen genç misafirleri de termal otelimizde görmekteyiz" diye konuştu.

Avrupa'da genç kitlenin termali fiziksel sorunları önleyici ve dinlenme olarak gördüğünü vurgulayan Hügül, otellerinde yaptıkları eğlence, dinlence, spor alanlarıyla genç turist profilinin ilgisini çekmeyi başardıklarını ifade etti. Hügül, bu sosyal alanlarla yerli ve yabancı gençleri yeni nesil termale çekeceklerini söyledi. Hügül, "Yalova'yı ve dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtıp turizm geliri ve turist sayısının artmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin doğal hazinesi, şifalı sularını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" diyerek konuştu.

Kültür ve Turizm bakan yardımcısı Nadir Alpaslan'ın stantlarını ziyaret ederek Terma City Otel hakkında bilgi aktardığını ve pandemi sürecinde ki doluluk oranları ve sürecin başından beri alınan önlemler ve tedbirler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. - YALOVA

Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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